ФАС удовлетворила ходатайство Segezha о приобретении 100% доли в "Интер форест рус"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Segezha Group получила одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на приобретение 100% доли в уставном капитале "Интер форест рус" у Bonum Capital. Это следует из базы решений ФАС.

"В соответствии со статьями 28 и 33 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство публичного акционерного общества группа компаний "Сегежа" о даче согласия на приобретение 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Интер фореcт рус" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в решении.

По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции в лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслях.

В октябре лесопромышленный холдинг Segezha Group сообщил о намерении приобрести у Bonum Capital 100% долю в уставном капитале "Интер форест рус".