Ростовский омбудсмен считает, что новые рынки обеспечили комфортные условия бизнесу

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /ТАСС/. Новые торговые площадки в Ростовской области, возводимые взамен закрытым рынкам в Аксайском районе, обеспечили комфортные условия для работы бизнеса. Об этом сообщил в понедельник ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Олег Дереза.

"На сегодняшний момент есть два инвестпроекта, которые уже работают. Это "Южный хаб" и "Агромол". Там достаточно комфортные условия для работы бизнеса. Например, одна из них даже предоставляет арендные каникулы на несколько месяцев", - сказал он во время рабочей поездки в Республику Узбекистан.

По его словам, предпринимателям есть где торговать, несмотря на то, что новые площадки находятся на большем удалении от города, чем закрытые рынки.

"Но надо понимать, что рынки были закрыты решением судов, и гражданская власть ничего с этим сделать не может. При этом она смогла сподвигнуть инвесторов на несколько проектов", - добавил Дереза.

В конце апреля на пяти рынках в Аксайском районе Ростовской области проводились мероприятия по проверке информации о действующих на их территории преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле. Позднее деятельность торговых объектов остановили по решению суда. Летом в регионе начали реализацию четырех инвестпроектов по строительству торговых комплексов оптовой и розничной торговли, которые включили в перечень "100 губернаторских инвестиционных проектов". Новые объекты должны стать альтернативой закрытым рынкам.