Индустриальный парк "Рязанский" получил федеральный статус

ТАСС, 13 декабря. Федеральный статус по решению Минпромторга России присвоили индустриальному парку "Рязанский", что дает право получать льготы на строительство инфраструктуры для его резидентов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Корпорации развития Рязанской области.

"Проект прошел экспертизу Минпромторга России и получил официальный статус площадки, имеющей право на получение значительных льгот на строительство инфраструктуры для ее резидентов", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

В пресс-службе отметили, что речь идет о компенсации затрат резидентов, в том числе на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в парке. "Эта площадка уже стала главной составляющей инвестиционной привлекательности Рязанской области, а в скором будущем позволит претворить свой внушительный экономический и социальный потенциал в крупные новые финансовые поступления в региональный бюджет, новые рабочие места для наших жителей", - приводит пресс-служба слова директора корпорации Артема Никитина.

По данным пресс-службы, более трети из общей площади парка, которая составляет почти 560 га, уже занята резидентами для размещения промышленных объектов. "Их строительство, по предварительным подсчетам, даст региону порядка 20 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций компаний, которые зайдут на территорию парка в качестве резидентов - таких в настоящее время уже более 20, - составит около 50 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.

Проект индустриального парка "Рязанский" предусматривает развитие территории, где будут размещены коммунально-складские, научные, проектные, конструкторские, промышленные, производственные и другие предприятия и организации. Парк расположен на выезде из Рязани в сторону Москвы и прилегает к магистральным путям автомобильного и железнодорожного сообщения, расстояние до столицы составляет 150 км, до речного порта "Ока" - 40 км, близко расположены аэропорты Жуковский, Домодедово, Внуково, Шереметьево.