Ярославские депутаты приняли бюджет региона на 2022 год с ростом на 7% к первому чтению

ТАСС, 13 декабря. Депутаты Ярославской областной думы на заседании в понедельник приняли бездефицитный бюджет региона на 2022 год, уровень доходов и расходов которого в сравнении с первым чтением увеличился на 7%, или 6,3 млрд руб., сообщила пресс-служба регионального парламента.

Депутаты Ярославской областной думы на заседании в ноябре в первом чтении утвердили проект бездефицитного бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Доходная и расходная части областной казны в 2022 году планировались в размере 86,9 млрд рублей.

"После внесения всех поправок доходная и расходная части регионального бюджета увеличились на 6,3 млрд рублей [в сравнении с первым чтением] и составят на 2022 год более 93 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил врио губернатора региона Михаил Евраев, бюджет области на 2022 год остается социально ориентированным. Порядка 70% расходной части бюджета планируется направить на социальную сферу. Более 22 млрд рублей из регионального бюджета в 2022 году направят на сферу образования. При работе над поправками депутаты рекомендовали увеличить расходы бюджета для расширения программы "Точки роста".

Почти 14 млрд рублей в бюджете области предусмотрели на развитие медицины. Так, в 2022 году планируется завершить строительство и оборудование нового хирургического корпуса областной онкологической больницы, ввести в эксплуатацию новую детскую поликлинику в Ярославле, в муниципальных районах продолжится модернизации первичного звена здравоохранения. Ко второму чтению на 1,3 млрд рублей - до 9 млрд рублей увеличился региональный дорожный фонд.