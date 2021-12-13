Студенты с дипломами в виде стартапа в Сочи смогут участвовать в акселерационной программе

СОЧИ, 13 декабря. /ТАСС/. Сочинский государственный университет и фонд развития инноваций Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого студенты, защищающие диплом в формате стартапа, смогут стать участниками акселерационной программы. Об этом сообщает оргкомитет международного форума SOCHI-STARTUP-2021, где прошло подписание соглашения.

"В рамках форума состоялось подписание соглашения между Сочинским государственным университетом и Фондом развития инноваций Краснодарского края. В 2022 году студенты СГУ, которые намерены защищать дипломный проект в формате стартапа, примут участие в акселерационной программе, организованной фондом", - говорится в сообщении.

По словам руководителя оргкомитета форума Ольги Берген, благодаря совместной работе с министерством образования и молодежной политики Краснодарского края, в регионе набирает обороты молодежное стартап-движение, появляются новые проекты, которые интересуют партнеров и инвесторов.

О форуме

В Сочи состоялся Международный форум "SOCHI-STARTUP-2021", который реализует АНО "Море идей" при поддержке Фонда президентских грантов, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и администрации Сочи. В конкурсе молодых предпринимателей Краснодарского края, по данным оргкомитета, участвовали более 1,6 тыс. проектов, в финал вышли 20, участникам от 16 до 35 лет.

Форум проходил в течение двух дней, на площадках также были представлены бизнес-идеи из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска (Беларусь), Алматы (Казахстан), Таллина (Эстония). Конкурсанты смогли провести встречи с успешными предпринимателями, крупными инвесторами и бизнес-ангелами, представители венчурных фондов из России, Казахстана, Эстонии, Сингапура, ОАЭ.