Правообладатели и IT-компании в России договорились удалять пиратские домены

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Правообладатели и ключевые игроки среди российских IT-компаний договорились о внесении поправок в действующий антипиратский меморандум, они касаются удаления доменов злостных нарушителей авторских прав из поисковой выдачи. Об этом журналистам в понедельник сообщили в Медиакоммунникационном союзе.

"Согласно договоренности, поправки к меморандуму вступят в силу одновременно с принятием закона, закрепляющего положения текущего меморандума. С законодательным закреплением действующего механизма удаления ссылок на пиратский контент из поисковой выдачи отрасль в рамках саморегулирования приступит к обкатке процедуры удаления из выдачи целиком доменов злостных пиратов", - отметили в союзе. Документ закрепит обязанность поисковиков после получения заявления от союза о применении дополнительных мер к сайту-нарушителю удалять из выдачи доменные имена после внесения правообладателями - участниками меморандума не менее 100 ссылок такого сайта в любые информационные системы (реестры), созданные в соответствии с законом, указали там.

Защита интеллектуальной собственности

Поправки позволят решить вопрос о включении в новый меморандум не только аудиовизуального контента, но и иных объектов интеллектуальной собственности, кроме фотографий. Заявление о мерах по удалению домена из поисковой выдачи союз вправе подать только после получения соответствующего заявления от правообладателя. Количество ссылок будет периодически пересматриваться.

Концепция поправок была представлена в Роскомнадзоре. Ведомство как держатель меморандума поддержал изменения. Планируемый срок действия обновленного документа - три года.

По словам президента союза Михаила Демина, за три года действия документа из поисковой выдачи удалено свыше 31 млн ссылок. "Отрасль единогласно поддерживает принятие законопроекта, закрепляющего положения меморандума, который находится на рассмотрении Госдумы", - указал он.

Как сообщили в союзе, стороны также договорились продлить действие меморандума в текущей редакции - до вступления в силу нового закона.

О меморандуме

Меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий был подписан правообладателями и крупнейшими интернет-компаниями 1 ноября 2018 года. Документ предусматривает порядок исключения из поисковой выдачи указателей страниц сайтов, нарушающих авторские и смежные права. Согласно договоренности сторон, правообладатели заносят ссылки на нелегально размещенный контент в специально созданный реестр. После чего администраторы интернет-сервисов в течение 6 часов исключают пиратские ссылки из поисковой выдачи, а сами аудиовизуальные произведения удаляют из видеохостингов.

Под документом тогда поставили подписи представители 12 компаний: Первый канал, ВГТРК, "СТС Медиа", АО "Газпром-Медиа Холдинг", АО "НМГ", "Ассоциация продюсеров кино и телевидения", "Ассоциация по стимулированию оборота легального контента в сети интернет "Интернет-видео", ООО "Яндекс", ООО "МэйлРу", ООО "Рамблер интернет Холдинг", ООО "Руформ", ООО "Кинопоиск". Держателем меморандума является Роскомнадзор. Медиакоммуникационный союз является держателем реестра.