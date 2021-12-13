Нижегородские власти рассчитывают получить еще 96 млрд рублей инфраструктурных кредитов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Нижегородской области рассчитывают на получение еще 96 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщил ТАСС в понедельник замгубернатора региона Сергей Морозов.

"Общая заявка на все проекты у нас составляет 104,5 млрд рублей, 8,373 млрд рублей - это то, что мы получили в рамках лимита, когда распределялись между всеми регионами. <…> Мы рассчитываем на всю заявку. И это, конечно, очень важно, поскольку это комплексный проект, который подразумевает как комплексное развитие территорий, редевелопмент исторического центра, также реформу общественного транспорта, что наиболее чувствительно для нижегородцев", - сказал Морозов после окончания заседания комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, посвященного теме комплексного развития Нижегородской агломерации.

В свою очередь замдиректора департамента межбюджетных отношений Минфина России Дарья Хворостухина на заседании комитета сообщила, что в министерстве ожидают одобрения заявки в полном объеме. "Мы ожидаем, что с учетом поручения президента будет поддержан этот проект, это 96 млрд рублей еще дополнительно к тем 8,4 млрд рублей, по которым решение уже принято", - сказала Хворостухина.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала первым регионом, который получил средства по программе инфраструктурных кредитов. Регион заключил контракт по продлению метро на 1 млрд рублей. Региону также подтвердили выделение кредитов на 8,37 млрд рублей.

С 13 по 15 декабря в Совфеде проходят Дни Нижегородской области. Делегацию возглавляют губернатор Глеб Никитин и председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин. С участием представителей органов государственной власти региона состоятся расширенные заседания комитетов на тему науки, образования, бюджета, социальной и экономической политики.