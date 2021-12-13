Власти Калужской области прогнозируют трехкратный рост объема инвестиций к 2040 году

КАЛУГА, 13 декабря. /ТАСС/. Рост объема инвестиций в основной капитал до 367 млрд рублей прогнозируется в Калужской области к 2040 году, что почти в 3,2 раза превысит показатели 2020 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба облправительства по итогам рассмотрения на совещании у губернатора Владислава Шапши долгосрочного прогноза социально-экономического развития региона.

"В долгосрочном периоде экономический рост Калужской области будет основываться на развитии наукоемких производств, реализации инвестиционных проектов в сфере промышленного производства, строительства и сельского хозяйства. <...> К 2040 году объем инвестиций в основной капитал прогнозируется [на уровне] 367 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2020 году объем инвестиций в основной капитал составил 112 млрд рублей, таким образом, к 2040 году его рост ожидается почти в 3,2 раза. "В периоде до 2040 года в Калужской области будет наблюдаться стабильный рост сельского хозяйства. Выпуск сельскохозяйственной продукции к 2040 году достигнет 149 млрд рублей, индекс производства продукции возрастет в 1,5 раза от уровня 2020 года", - отметили в пресс-службе.

Среди наиболее крупных инвестпроектов, намеченных к реализации, приводится проект создания в Обнинске инновационного научно-технического центра "Парк атомных и медицинских технологий". Это позволит привлечь в экономику региона порядка 20 млрд рублей и создать около 1 тыс. рабочих мест.

Ожидается, что рост заработной платы в регионе будет опережать инфляцию, что обеспечит рост реальной заработной платы к 2040 году в 1,7 раза. "Задачи, которые у нас стоят по выработке стратегии социально-экономического развития очень амбициозные. Прогноз показывают существенный рост экономики региона, настраивает нас на очень значимую и серьезную работу", - отметил Владислав Шапша по итогам обсуждения долгосрочного прогноза.