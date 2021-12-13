В СФ призвали обобщать опыт реализации федеральных и региональных мер поддержки экспорта

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Лучшие практики реализации федеральных и региональных мер поддержки экспорта необходимо обобщить и тиражировать на все субъекты РФ. Это будет способствовать развитию экспортного потенциала страны, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Мурманской области Константин Долгов.

"Мне кажется, можно подумать о дополнительном углублении диалога по линии Совета Федерации, Российского экспортного центра (РЭЦ), Минпромторга, Минэкономразвития и регионов по части обобщения развития лучших практик реализации федеральных и региональных мер поддержки экспорта. <...> Следующий шаг в развитии - <...> много мер поддержки, много интересных региональных практик - обобщить, скоординировать и тиражировать", - сказал он в ходе круглого стола "О деятельности АО "Российский экспортный центр" по созданию цифровой экосистемы поддержки экспорта" в Совете Федерации.

Кроме того, необходимо усиливать поддержку экспорта между представительствами РЭЦ, считает сенатор. "Где мы видим возможности для дополнительной лидерской роли РЭЦ - это, прежде всего, в развитии координации внутри страны между представительствами РЭЦ. На самом деле, как мне кажется, можно было бы постепенно двигаться в сторону усиления, так сказать, инфраструктуры представительств, их увеличения с центрами по поддержке экспорта", - добавил он.

Важной темой, по мнению Долгова, также является развитие программы компенсации части затрат экспортеров в связи с созданием и обеспечением функционирования системы послепродажного обслуживания продукции за рубежом.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" ставит своей основной задачей выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства. Согласно указу "О национальных целях развития до 2030 года", обновленный паспорт национального проекта будет предусматривать реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с показателем 2020 года. Проект после обновления будет состоять из трех федеральных проектов, определяющих задачи по промышленному экспорту, экспорту продукции аграрно-промышленного комплекса и системным мерам развития международной кооперации.