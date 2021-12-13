Число субъектов МСП в Сургутском районе Югры выросло почти на 40% в 2021 году

СУРГУТ, 13 декабря. /ТАСС/. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2021 году выросло на 38% - до 5 050. Об этом журналистам сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"За текущий год число субъектов МСП, с учетом самозанятых, увеличилось с 3 658 до 5 050, при этом число самозанятых граждан удвоилось - до 2 804 человек", - пояснил Трубецкой.

Он уточнил, что в качестве поддержки предприниматели района могут рассчитывать на гранты до 5 млн рублей, с 2022 году их размер вырастет до 15 млн рублей. Помимо этого, для бизнеса действует пониженный налог на имущество и землю.

"Мы пятый год подряд подтверждаем лидерство в инвестиционном рейтинге Югры. Три года подряд признавались лучшей территорией Югры с наиболее благоприятным инвестиционным климатом для развития предпринимательства. Конечно, это не просто награды, а оценка проведенной работы", - добавил Трубецкой.

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (126 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.