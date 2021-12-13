Цивилев заявил, что усиление мер безопасности на шахтах должно быть сбалансированным

КЕМЕРОВО, 13 декабря. /ТАСС/. Подробный анализ причин аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где погибли 46 горняков и 5 горноспасателей, позволит выработать конкретные и сбалансированные меры для повышения безопасности шахтерского труда, которые не должны влиять на эффективность угледобычи. Такое мнение выразил на заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Энергетика" возглавляющий ее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"Мы сделали все, чтобы поднять тела всех погибших на поверхность. Это было очень важно для родственников, для всех нас. Была развернута масштабная операция. Следующий этап - проанализировать ситуацию, чтобы улучшить меры безопасности на шахтах и не допустить повторения таких трагедий", - цитирует Цивилева пресс-служба регионального правительства.

В ходе заседания Цивилев при этом подчеркнул, что меры безопасности должны быть сбалансированными, чтобы максимально исключить риски для горняков, но не снижать эффективность угольной отрасли.

В заседании приняли участие вице-премьер РФ Александр Новак, председатель комиссии, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, министр энергетики Николай Шульгинов, врио главы МЧС Александр Чуприян, заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин, представители профильных федеральных и региональных органов исполнительной власти и организаций. По итогам заседания комиссии будет подготовлен протокол с рекомендациями о принятии мер для повышения уровня промышленной безопасности, снижения аварийности на предприятиях угольной промышленности.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области произошло ЧП. Оно стало причиной гибели 51 человека, включая пятерых горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, которые проводили проверки на предприятии.