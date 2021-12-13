Евразийская экономическая комиссия и Куба согласовали программу партнерства до 2025 года

ГАВАНА, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство Кубы и представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердили в понедельник план совместных мероприятий на 2021-2025 годы, который посвящен взаимодействию в торгово-экономической и банковско-финансовой сферах, здравоохранении, фармакологической промышленности, биотехнологиях и туризме. В подписании документа приняли участие министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев и кубинский вице-премьер Рикардо Кабрисас, передает корреспондент ТАСС.

По заявлению участников, достигнутые на втором заседании совместной комиссии по взаимодействию между ЕЭК и правительством Кубы договоренности "подтверждают взаимную готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества". Также стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Торговой палатой Республики Куба и Деловым советом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое предполагает расширение партнерства кубинских деловых кругов и государств - членов ЕАЭС.

"После распада Советского Союза объемы [торгово-экономического сотрудничества с Кубой] резко сократились, но сейчас на рыночных основах мы видим возможное сочетание конкретных преимуществ в тех сферах, которые сегодня обсуждались, а именно: биотехнологии, фармацевтика, где Куба очень успешно продвигает создававшиеся ранее нами совместно технологии, <...> здравоохранение, туризм. В сочетании это дает удивительный эффект, и Куба уже самостоятельно интегрируется в наши кооперационные связи с крупными предприятиями, которые предлагают своим сотрудникам оздоровительные услуги. В агропромышленном комплексе Куба взяла курс на обеспечение продовольственной безопасности, что требует инвестиций в создание современных технологий, которыми мы в некоторых отраслях располагаем, - сообщил ТАСС Глазьев. - Перспективы, очевидно, существуют, и они, может быть, не такие гигантские, как было раньше при Советском Союзе, но вполне эффективные и основаны на сочетании конкурентных преимуществ".

ЕАЭС - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, а статус наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба.