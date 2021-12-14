"Известия": россияне смогут выбирать страховую компанию при оформлении кредита

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла изменения в проект постановления правительства, согласно которым жители РФ смогут при оформлении кредита самостоятельно выбирать страховую компанию, а также менять ее без ухудшения условий уже после заключения сделки о займе. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" .

Страховка при получении кредита: какая нужна обязательно, а от какой можно и отказаться

В ФАС газете подтвердили внесенные изменения. Кроме самостоятельного выбора страховых компаний, банки должны будут уведомлять о том, какие страховые организации подходят для заключения займа и какой рейтинг компании считается минимально допустимым. Также клиентов будут информировать об изменении процентной ставки по кредиту и ухудшении других условий, если страховая компания не будет соответствовать требованиям кредитной организации. Для одобрения банком компании потребуется наличие у нее определенного рейтинга в "Эксперте РА", АКРА, НКР или НРА. А при рефинансировании кредита клиентам не придется покупать новый полис, если рейтинг страховой окажется достаточно высоким.

Банки не смогут устанавливать более низкую ставку или любые другие преимущества для заемщика при покупке полиса у определенной страховой компании, если те же условия не распространяются на другие соответствующие требованиям по рейтингу организации, устанавливает проект постановления правительства, предлагаемый ФАС.

В ФАС отметили, что нововведения исключат навязывание кредитными организациями конкретных страховых компаний для покупки полиса и предоставление неточной информации о возможности заключить договор с другими. Система также призвана облегчить россиянам выбор страховой и обеспечить баланс интересов участников. В постановлении будет определен минимально разрешенный кредитный рейтинг, а банки смогут понижать, но не повышать его порог. Новые правила распространятся и на договоры коллективного страхования, которые могут покрывать для группы людей риски утраты трудоспособности, потери источника дохода, мошенничества и пр. Отельные условия по допуску банки смогут составлять только для не имеющих нужного рейтинга страховщиков.

