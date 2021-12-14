"Ведомости": Microsoft повысит цены на облачное ПО на 10% со следующего года

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Компания Microsoft объявила о повышении с 1 января 2022 года цен на облачное ПО на 10%. Об этом во вторник сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на партнеров корпорации и директора департамента по связям с общественностью Microsoft в России Анну Лобанову.

С начала следующего года на 10% увеличиваются цены на Office Professional Plus, Office Standard, Windows Server Standard и Datacenter, RDS SAL. Увеличится и стоимость комплектов лицензий CIS Standard (на 5%) и CIS Datacenter (на 7%). Дистрибуторы компании в России были уведомлены о повышении цен 6 декабря, рассказала газете Анна Лобанова, отметив глобальное повышение цен, произошедшее во всем мире. Она уточнила, что физических лиц это повышение не коснется.

Лобанова напомнила, что рост цен на лицензии произойдет из-за новых выпущенных продуктов - в сентябре этого года Microsoft объявила о доступности Windows Server 2022, следующей версии RDS и Office, для партнеров по SPLA, формы лицензирования, при которой партнер покупает лицензии, разворачивает их в своем дата-центре и из него предлагает клиентам как облачный сервис. Microsoft продает такие лицензии реселлеру, тот поставляет их хостерам. Хостер может включить лицензии в свой сервис, который предоставляет заказчикам - в основном малому и среднему бизнесу, добавила представительница корпорации.

1С и Softline сообщили изданию, что получили уведомления о повышении цен. Представитель 1С Алексей Харитонов уточнил, что компания сообщила партнерам об увеличении стоимости облачного ПО. Генеральный директор Inoventica Services Виталий Слизень сообщил "Ведомостям", что пользовательские цены на продукты Microsoft будут повышены компанией на пять процентов, половина увеличения цены будет компенсирована за счет прибыли.