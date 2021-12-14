"Известия": на модернизацию общественного электротранспорта направят около 400 млрд рублей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Общий объем инвестиций, направленный на модернизацию общественного электротранспорта в России, составит порядка 400 млрд рублей, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на заместителя председателя - члена правления ВЭБ.РФ Олега Говоруна.

Программа модернизации электротранспорта стартует в 2022 году, ее инвестиционная стадия займет от двух до пяти лет. Срок концессионных соглашений составит до 25 лет. Как сообщил изданию Говорун, заявки для участия в программе подали 13 городов: Владивосток, Иркутск, Ярославль, Краснодар, Красноярск, Тверь, Нижний Новгород, Пермь, Курск, Саратов, Уфа, Южно-Сахалинск и Ростов-на-Дону. При этом он пояснил, что перечень может быть расширен. Средства пойдут на покупку электробусов и строительство зарядных станций, также планируется в общей сложности заменить 668 км трамвайных путей и 1 544 трамвайных вагонов, рассказал газете заместитель председателя ВЭБ.РФ.

Говорун отметил, что для финансирования проекта регионы будут привлекать инфраструктурные бюджетные кредиты, а 70% необходимых средств предоставят ВЭБ и инвесторы, в том числе за счет ФНБ. Без федеральной поддержки осуществить эту программу невозможно, добавил он. Предполагается, что проекты в городах будут реализованы по схеме концессии (региональной или муниципальной), их перечень определит Минтранс России.

"Все нулевые и 2010-е годы систему электротранспорта в нашей стране ликвидировали. Сейчас мы говорим о трамвайном ренессансе", - заявил Говорун "Известиям", назвав Россию мировым лидером по ликвидации электротранспорта.

В пресс-службе Минфина газете подтвердили, что решение о реализации программы комплексного развития городского общественного транспорта принято. Ведомство назвало ФНБ одним из источников финансирования проекта. Средства фонда будут размещаться на депозитах ВЭБ.РФ как кредитора проектов, предлагаемых к включению в программу. Предельный объем финансирования программы фондом может составить до 120 млрд рублей на срок до 25 лет.

Участники программы

Курская область планирует использовать инфраструктурные бюджетные кредиты под 3% годовых, средства ФНБ - под 5% годовых и сотрудничать с кредитными организациями, включая ВЭБ.РФ, рассказали изданию в "Курскавтодоре". Там добавили, что проект подразумевает модернизацию инфраструктуры и обновление подвижного состава, оптимизацию маршрутной сети и создание единого оператора общественного транспорта Курской агломерации, а также внедрение цифровых сервисов.

Нижний Новгород хочет модернизировать инфраструктуру наземного электротранспорта, включая приобретение подвижного состава, в том числе в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов. В рамках программы планируется строительство и капремонт порядка 120 км трамвайных путей, реконструкция и строительство новых тяговых подстанций, электрохозяйства трамваев и троллейбусов, а также приобретение 359 единиц подвижного состава: 202 трамваев и 157 троллейбусов, сообщили изданию в министерстве транспорта и автодорог области.

В Красноярском крае намереваются организовать новый трамвайный маршрут, который будет соединять действующую сеть с левым берегом. Кроме этого, рассматривается вопрос о возобновлении строительства красноярского метрополитена. Среди возможных вариантов финансирования - инфраструктурные бюджетные кредиты, концессии, частные инвестиции, сказали "Известиям" в пресс-службе правительства края.

Для реализации проекта Уфа предполагает заключить концессионное соглашение. Структура финансирования будет включать заемные средства, включая кредит ВЭБ.РФ и инфраструктурный бюджетный кредит. В городе планируют также провести комплексную модернизацию трамвайной сети, отметили в пресс-службе администрации столицы Башкирии.

Кроме этого, еще один проект с софинансированием из ФНБ, находящийся на рассмотрении ВЭБ.РФ, нацелен на обновление подвижного состава Санкт-Петербургского метро в соответствии с поручением президента. В ВЭБ РФ газете подтвердили планы по закупке 950 вагонов.