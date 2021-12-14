"Ъ": в России могут появиться новые льготы при добыче метана из угольных пластов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госкомиссия по энергетике Госсовета РФ рекомендовала Минэнерго предусмотреть дополнительные льготы по налогу на прибыль для компаний, добывающих метан из угольных пластов. Об этом во вторник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на внесенные в протокол заседания комиссии поручения.

Для стимулирования инвестиций в дегазацию угольных пластов кроме этой меры рекомендуется снизить налог на добычу полезных ископаемых на объем соответствующих затрат. Предлагается также обязать угольные компании проводить заблаговременную дегазацию пластов до начала работ с достижением безопасного уровня содержания метана ниже 8-9 куб. м на тонну угля. Минэнерго и Минприроды поручено подумать о включении этого требования в условия для выдачи лицензии на месторождения, а также изменить допустимые нормы содержания метана в шахтах, при превышении которых дегазация обязательна. Правительству же рекомендуется продумать вопрос об уголовной ответственности за грубые нарушения промышленной безопасности, которые могут привести к авариям на угледобывающих предприятиях.

В поручениях также содержатся предложения об обязательной установке в шахтах автоматических и пассивных взрыволокализующих заслонов, сланцевых заслонов (противопожарных), стационарных или подвижных камер безопасности, оборудованных запасом воздуха, самоспасателями и независимыми линиями связи, и пр., пишет газета.

Заседание комиссии Государственного совета по энергетике прошло 13 декабря. На мероприятии обсуждалось повышение уровня промышленной безопасности на угольных предприятиях России и совершенствование требований в этой сфере. В нем приняли участие вице-премьер РФ Александр Новак, председатель комиссии, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, министр энергетики Николай Шульгинов, врио главы МЧС Александр Чуприян, заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин, представители профильных федеральных и региональных органов исполнительной власти и организаций.