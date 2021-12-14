На Камчатке могут появиться два новых резидента ТОР в области судоремонта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 декабря. /ТАСС/. "Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод" (ПСРЗ) и "Судоремсервис" могут стать резидентами ТОР "Камчатка", сообщает в среду пресс-служба аппарата вице-премьера - полномочного представителя в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

"Планируемый объем инвестиций в проект составит порядка 4,5 млрд рублей. Будет создано более 300 новых рабочих мест. В рамках проекта предполагается строительство и реконструкция морских причалов, создание ремонтной базы для проведения докового, надводного, навигационного и других видов ремонта рыбопромысловых маломерных, малотоннажных, средне- и крупнотоннажных судов, базы для ежегодного межрейсового технического обслуживания рыбопромысловых судов и замены экипажей", - говорится в сообщении.

Совместно с УК ТОР "Камчатка" ООО "Рем-Нова ДВ" проводятся предварительные мероприятия по подготовке документов, необходимых для расширения границ ТОР и включения в них территорий, необходимых для реализации инвестиционного проекта.

Глава Камчатки Владимир Солодов в ходе осмотра портовой инфраструктуры совместно с Трутневым уточнил, что более 75% судов, работающих в территориальных водах полуострова, ремонтируются за рубежом. "По оценкам экспертов мы заплатили 20 миллиардов рублей за пять лет корейцам и китайцам за судоремонт наших рыболовных судов. Сегодня мы видим ПСРЗ, как точку становления судоремонтной отрасли на Камчатке", - сказал Солодов.

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, которые позволяют им проходить административные процедуры в упрощенном порядке и пользоваться другими преференциями. На Камчатке 108 организаций являются резидентами ТОР, общий объем инвестиций по заключенным соглашениям составил около 143 млрд рублей. В рамках реализации проектов планируется создание около 10 тыс. новых рабочих мест.