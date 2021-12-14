Район Ячжоу в городе Санья на Хайнане вошел в список образцовых зон сельского хозяйства

ХАЙКОУ /Китай/, 14 декабря. /ТАСС/. Китайское правительство включило в список образцовых площадок по стимулированию развития национального сельского хозяйства район Ячжоу в городе Санья на Хайнане, на территории которого расположена зона инновационного развития "Ячжоувань". Об этом сообщил Госкомитет по делам развития и реформ КНР.

Как прокомментировали обозреватели газеты "Хайнань жибао", для того чтобы сохранить такой престижный статус, властям данной административно-территориальной единицы предстоит продолжать активно развивать местную инфраструктуру, содействовать улучшению экологии, способствовать экономической цифровизации. Кроме того, этот район должен постоянно применять эффективные инновационные методы для урегулирования важных проблем развития.

Одна из задач, которую Ячжоу нужно решить в ближайшее время, - привлечение высококвалифицированных специалистов в различных отраслях, связанных с формированием современного сектора сельского хозяйства. По мнению экспертов издания, для создания сбалансированной отраслевой структуры администрация района и компании, расположенные на его территории, должны обеспечить достаточно прочную ресурсную базу.

Согласно официальному плану, для ускоренной реализации аграрных проектов власти Хайнаня стимулируют приток инвестиций за счет предприятий финансового сектора. Параллельно будет осуществляться контроль за перераспределением ресурсов с акцентом на строительство стратегически важных объектов нового аграрно-промышленного комплекса.

"Ячжоувань" находится на побережье Южно-Китайского моря и входит в число 11 ключевых инновационных проектов развития Хайнаньского порта свободной торговли. Площадь участков, отведенных для размещения наукоемких предприятий и прочих инфраструктурных объектов, превышает 26 кв. км. На территории наукограда расположена одна из ведущих селекционных баз КНР и центр морских глубоководных исследований.