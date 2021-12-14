Москва возглавила национальный рейтинг прозрачности закупок 16 раз подряд

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Москва в 16-й раз возглавила национальный рейтинг прозрачности закупок, общий объем экономии московских заказчиков на торгах по госзакупкам достиг уже более 1 трлн рублей за последние 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Первую позицию столица занимает 16 лет подряд за счет постоянного совершенствования закупочных процессов, просветительской работы с поставщиками, а также поддержки малого бизнеса. <…> За пять лет количество процедур, проведенных с использованием типовой документации, увеличилось в шесть раз, а сумма контрактов выросла в пять раз и достигла 520 млрд рублей в 2021 году. Типовая документация позволяет экономить предпринимателям около 10% бюджетных средств, и до конца 2021 года мы планируем увеличить долю закупок, которые могут проводиться по стандартизированным процедурам, до 76%", - цитирует пресс-служба заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что за последние 10 лет общий объем экономии московских заказчиков на торгах по госзакупкам достиг уже более 1 трлн рублей, а уровень конкуренции между предпринимателями увеличился почти в два раза. Все это помогает столице быть лидером национального рейтинга и делиться наработками с регионами. Одним из факторов, который обеспечивает повышение конкуренции, прозрачность закупочных процедур и эффективное использование бюджетных средств, является использование единых стандартов. С 2015 года Москва занимается утверждением типовых форм документов по наиболее востребованным предметам закупок и единых требований, понятным для всех участников.

Кроме оптимизации документации, Москва ведет большую работу по созданию удобных условий для участия в закупках, в том числе совершенствованию портала поставщиков. Его инструменты позволяют заключать контракты с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. Это положительно влияет на развитие предпринимательства и расширяет выбор для заказчика.

"До 2010 года в госзакупках чаще всего участвовали юридические лица и крупные компании, сегодня же в них принимают участие как самозанятые граждане, так и индивидуальные предприниматели и представители малого бизнеса. За последние 10 лет общая сумма контрактов, заключенных с ними, составила 2 трлн рублей", - добавил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, чьи слова также приводятся в сообщении.

О проекте

Проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок" - независимый негосударственный исследовательский аналитический центр, с 2006 года занимающийся экономическим и правовым анализом российского рынка государственных и корпоративных закупок. Результаты исследования позволяют в динамике увидеть состояние системы госзаказа в России, получить конкретные количественные оценки финансовых потерь государства в условиях низкой конкурентности, участия представителей малого и среднего бизнеса и распределения госзаказа по видам экономической деятельности.