Нового директора назначили на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 14 декабря. /ТАСС/. Директором шахты "Листвяжная" в Кузбассе, где 25 ноября произошел взрыв метана и погиб 51 человек, назначен Андрей Хмелинский. На этом посту он сменил взятого под арест Сергея Махракова, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). В конце ноября Хмелинский был представлен СМИ как исполняющий обязанности директора шахты.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Махраков возглавлял предприятие с 2013 года, но был отстранен от руководства "Листвяжной" в конце ноября в связи с аварией. По версии следствия, он был осведомлен об опасной концентрации метана в горных выработках. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил промышленной безопасности, которое повлекло за собой гибель людей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия, Хмелинский имеет более чем 30-летний опыт работы в угольной отрасли, в последние годы он занимал руководящие должности в компании "СДС-уголь", в состав которой входит "Листвяжная".

"Шахта не работает на добычу, еще ведутся аварийно-восстановительные работы. Обеспечивать все необходимое для этого - его основная задача. Следующий этап - подготовка шахты к работе", - рассказали в пресс-службе о первостепенных задачах, которые стоят перед новым руководителем предприятия.

Ранее о необходимости восстановить работу шахты после ликвидации всех последствий аварии заявлял и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. "Листвяжной" в 2021 году исполнилось 65 лет, на предприятии работают свыше 1,7 тыс. человек. На время простоя всем выплачивается заработная плата.