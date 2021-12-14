В Новосибирске оценивают создание "Городской электрички" в 14 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Реализация проекта "Городская железная дорога" в Новосибирске, направленного на развитие транспортной доступности густонаселенных районов города, оценивается в сумму около 14 млрд рублей. На федеральном уровне ведется работа по включению этих средств в инвестпрограмму РЖД, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

"Ориентировочная стоимость проекта с официальным названием "Городская железная дорога" около 14 млрд рублей - это и со станциями, и с платформой "Университет" (в новосибирском Академгородке), и со строительством пути. В настоящий момент мы работаем совместно с РЖД, должны провести технико-экономическое обоснование и приступить к стадии проектирования. На сегодня работы проводятся, в том числе на федеральном уровне, чтобы в инвестпрограмму РЖД включили данные затраты", - сказал министр.

Ранее в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) ТАСС сообщали, что проектом предусматривается строительство 13,4 км дополнительных путей, второго железнодорожного мостового перехода через реку Обь, пяти новых остановочных пунктов и развитие существующих железнодорожных станций. Также предусмотрено развитие городской инфраструктуры - автомобильных и пешеходных дорог, подходов и подъездов, изменение маршрутов и транспортной сети. Летом заместитель Костылевского Вячеслав Невежин сообщал, что прогнозируемый пассажиропоток одной из остановочных платформ проекта, которую планируется построить рядом с Новосибирским государственным университетом (НГУ), составит от 1,5 тыс. до 3 тыс. человек в сутки. Благодаря строительству новой платформы время в пути до новосибирского Академгородка, находящегося в 30 км от города, сократится в полтора-два раза.

Как сообщали ранее в пресс-службе правительства региона, в начале июля этого года в Новосибирске была открыта первая остановочная платформа проекта "Пригородный простор". Станция, располагающаяся на левобережье, позволит значительно сократить время пассажиров в пути. Как сообщали в ЗСЖД, по сравнению с летом связанный с электричками пассажиропоток возрос с 600 до более тысячи человек в сутки.

В сентябре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что возможность запуска городской электрички по примеру Московских центральных диаметров (МЦД) прорабатывается в восьми городах России, в том числе в Новосибирске. В свою очередь губернатор региона Андрей Травников в интервью ТАСС сообщал, что создание городской электрички в Новосибирске требует финансового содействия РЖД.