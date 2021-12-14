Завод по выращиванию форели и сома запустят в Хабаровском крае в 2022 году

ХАБАРОВСК, 14 декабря. /ТАСС/. Инвестор запустит завод по разведению клариевого сома и форели вблизи поселка Переяславки в Хабаровском крае. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

"Сегодня запустили станцию очистки воды на инновационном предприятии по разведению, производству и переработке рыбы в районе им. Лазо. Первые мальки на новом предприятии вблизи п. Переяславки появятся в апреле следующего года. Здесь будут выращивать клариевого сома и форель", - написал Дегтярев.

Он отметил, что мальков клариевого сома завезли при поддержке правительства Хабаровского края - его импорт на тот момент был запрещен. План работы предприятия - до 2 тыс. тонн готовой продукции ежегодно.

"Предприятия индустриальной аквакультуры не зависят от погодных условий и могут регулярно поставлять рыбную продукцию потребителям. В своем обращении к работникам рыбохозяйственного комплекса 11 июля 2021 года президент России Владимир Владимирович Путин отметил значимую роль рыбохозяйственного комплекса в укреплении продовольственной безопасности страны. Благодаря такому масштабному проекту в экономику края привлечено 550 млн рублей частных инвестиций, созданы 20 рабочих мест, налоговые платежи составят 50 млн рублей в год", - добавил губернатор.