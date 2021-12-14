{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Завод по выращиванию форели и сома запустят в Хабаровском крае в 2022 году

Предприятие планирует изготавливать до 2 тыс. тонн готовой продукции ежегодно

ХАБАРОВСК, 14 декабря. /ТАСС/. Инвестор запустит завод по разведению клариевого сома и форели вблизи поселка Переяславки в Хабаровском крае. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

"Сегодня запустили станцию очистки воды на инновационном предприятии по разведению, производству и переработке рыбы в районе им. Лазо. Первые мальки на новом предприятии вблизи п. Переяславки появятся в апреле следующего года. Здесь будут выращивать клариевого сома и форель", - написал Дегтярев.

Он отметил, что мальков клариевого сома завезли при поддержке правительства Хабаровского края - его импорт на тот момент был запрещен. План работы предприятия - до 2 тыс. тонн готовой продукции ежегодно.

"Предприятия индустриальной аквакультуры не зависят от погодных условий и могут регулярно поставлять рыбную продукцию потребителям. В своем обращении к работникам рыбохозяйственного комплекса 11 июля 2021 года президент России Владимир Владимирович Путин отметил значимую роль рыбохозяйственного комплекса в укреплении продовольственной безопасности страны. Благодаря такому масштабному проекту в экономику края привлечено 550 млн рублей частных инвестиций, созданы 20 рабочих мест, налоговые платежи составят 50 млн рублей в год", - добавил губернатор.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
АФК "Система" увеличила эффективную долю владения в "Биннофарм групп" до 75,3%
Читать полностью