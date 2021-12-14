Трутнев считает, что закон о северном завозе поможет решить проблемы с его финансированием

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Принятие закона, который официально зафиксирует на Дальнем Востоке северный завоз и его приоритет перед другими грузами, также решит вопрос с его финансированием, сообщил журналистам во вторник вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

В начале декабря принять такой закон предложил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Так предполагается в том числе решить вопрос с задержкой грузов в регионы ДФО.

"Он [северный завоз] должен быть обеспечен соответствующим дешевым, льготным финансированием. Это может довольно сильно повлиять и на стоимость продуктов питания, и на стоимость нефтепродуктов, про которые сейчас тоже довольно много говорят. Поэтому мне кажется, что такой закон мог бы помочь людям снизить цены и гарантированно, надежно получать продукты питания в необходимый срок. Кроме того, это поможет с завозом всех материалов, которые необходимы для строительства, это тоже стало существенной проблемой", - сказал Трутнев на пресс-подходе в Петропавловске-Камчатском.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу РФ как можно быстрее решить проблему с задержками доставки грузов в контейнерах, которая образовалась на всем российском Дальнем Востоке. На смещение сроков поставок повлиял глобальный кризис в логистике - грузы перенаправляют с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах Приморья скопились контейнеры для дальневосточных регионов - Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области.