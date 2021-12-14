Tele2 и МЧС будут развивать технологии защиты населения на базе больших данных

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Tele2 и МЧС России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере использования больших данных (big data) для снижения рисков и последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Tele2 и МЧС России подписали соглашение об информационном и экспертно-аналитическом взаимодействии. Основные направления работы - использование аналитики больших данных для снижения рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - отметили в компании.

Стороны разработают метод определения количества человек на территории возможного возникновения ЧС. Специалисты Tele2 построят модели на основе выявления профиля поведения групп людей в конкретных регионах по различным характеристикам.

Пилотными регионами по оценке населения, попадающего в зону ЧС, стали Приморский и Краснодарский края, а также Ростовская область. Эти регионы объединяет высокий риск возникновения происшествий из-за сложного рельефа местности и особенностей погодных условий.

"Аналитика больших данных активно используется в самых разных сферах жизни, а безопасность людей - одна из стратегических задач. Информация о количестве пострадавших в зоне прогнозируемого риска может стать решающей - с ее помощью можно повышать эффективность мер для предотвращения ЧС и планировать ресурсы для ликвидации возможных последствий. Мы рады сотрудничеству с МЧС России и надеемся, что оно принесет ряд продуктивных решений", - отметил директор по аналитике больших данных Tele2 Антон Мерзляков.