Forbes впервые составил рейтинг лучших вин России

В итоговый рейтинг вошли 100 различных вин, при этом не более пяти образцов от одного производителя. Первое место в рейтинге заняло краснодарское сухое красное вино "Sikory. Пино нуар. "Семейный резерв". Семигорье" винодельни "Имение Сикоры". На второй позиции оказалось крымское сухое красное вино "Эссе" производителя "Сатера". Третье место заняло крымское сухое красное вино "Винный клуб Бельбек" (винодельня "Бельбек").

К участию в рейтинге допускались вина наиболее молодого урожая из числа выпущенных в продажу с минимальным объемом выпуска не менее 900 бутылок, уточняет Forbes. Вина оценивались сформированным экспертным советом, почетным председателем которого был доктор наук, заместитель директора по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности РАН Александр Панасюк.

Сначала эксперты дегустировали вина "вслепую": образцы различных сортов предварительно зашифровывались и помещались в непрозрачную упаковку. Члены комиссии могли узнать, что именно они дегустировали только после сбора оценочных листов. Как уточняет издание, дегустации проводились по "английской" модели, при которой эксперты могли общаться друг с другом в процессе органолептического анализа образцов - метода определения показателей качества продукции на основе анализа восприятий органов чувств. Уровень и время дискуссии экспертов регулировалось избираемым для каждой дегустации председателем.

При создании рейтинга также учитывалась доступность для потребителя, в соответствии с чем прошедшие в финал вина были распределены на восемь групп по цене и по объему выпуска, в соответствии с чем получали баллы от 1 до 8.

При составлении рейтинга также учитывались узнаваемость бренда и маркетинговая активность винодельни, качество дистрибуции, репутация производителя, его вклад в продвижение винной культуры, награды на международных конкурсах, а также коммуникация с профессиональным сообществом, сообщает Forbes.