Новосибирские власти выделят около 800 млн рублей на разработку проекта Южного транзита

НОВОСИБИРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирской области выделят около 800 млн рублей на разработку проектно-сметной документации Южного транзита - автомагистрали, которая свяжет две проходящие через Новосибирск федеральные трассы. Разработка проекта трассы, ориентировочная стоимость которой составляет порядка 50 млрд рублей, займет два года, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Проект строительства Южного транзита Новосибирска обсуждается с 2014 года. Предполагалось, что дорога будет проходить от трассы М-52 через левобережье Новосибирска и через Бугринский мост выйдет на Восточный объезд, который до сих пор не построен. В 2019 году компания "Росинсталпроект" по заказу властей начала работы по обоснованию необходимости строительства транзита. В октябре 2020 года Костылевский сообщал, что работы по обоснованию инвестиций завершат к середине 2021 года. В апреле министр сообщил об удорожании проекта с 25 до 50 млрд рублей.

"По Южному транзиту на сегодняшний момент Территориальным управлением дорог [региона] была заказана работа по обоснованию инвестиций, получено положительное заключение Главгосэкспертизы, и сейчас, буквально на выходных с губернатором обсуждали, чтобы начать проектирование. После окончания проектирования, когда будет получена окончательная стоимость, мы будем рассматривать уже механизмы финансирования данного объекта. Проектировать мы объект будем за счет областного бюджета, ориентировочная стоимость работ будет около 800 млн рублей", - сказал Костылевский, добавив, что работы займут два года.

Ранее министр сообщал, что власти рассматривают Южный транзит в качестве перспективного проекта, который может быть построен с помощью привлечения инфраструктурных кредитов, о которых в апреле президент РФ Владимир Путин упоминал в послании Федеральному собранию. Предполагается, что Южный транзит будет предназначен для транзитного, в том числе грузового транспорта. Движение по трассе внутри Новосибирска будет бесплатным, въезд и выезд на областные трассы - платным. Дорога будет иметь от четырех до шести полос движения с расчетной скоростью не менее 120 км/ч и пропускной способностью до 120 тыс. автомобилей в сутки. В декабре прошлого года власти Новосибирской области заявили, что намерены приступить к строительству в 2023 году с завершением работ в 2026-2027 годах.