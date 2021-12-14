"Молдовагаз" перевела "Газпрому" платеж за ноябрь

КИШИНЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Газораспределительная компания "Молдовагаз" перевела "Газпрому" платеж за газ, потребленный в ноябре, и сфокусировалась на сборе средств для выплаты аванса за декабрь, который должна перечислить до 20 декабря. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.

"АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" в полном объеме оплату за природный газ, потребленный в ноябре текущего года. На сегодняшний день в своей деятельности предприятие фокусируется на сборе платежей за первую половину декабря, включая авансовые перечисления со стороны экономических агентов", - уточняется в сообщении.

В этой связи компания также призвала молдавских потребителей не задерживать оплату по счетам.

О финансовых трудностях на газораспределительном предприятии сообщил на прошлой неделе вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну. При этом он заверил, что правительство не допустит повторения кризисной ситуации, когда "Газпром" едва не прекратил в ноябре подачу газа в республику из-за задолженности перед ним по текущим платежам. Согласно контракту, "Молдовагаз" должна оплачивать поставки до 20 числа каждого месяца.

По мнению наблюдателей, в декабре проблемы может спровоцировать так называемый кассовый разрыв из-за разницы в потреблении между осенними и зимними месяцами. В этот период потребление резко возрастает. При этом молдавские потребители оплачивают счета по факту, а "Молдовагаз" должна перевести аванс российскому холдингу.

В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет. Важным пунктом договоренностей было направление Молдавией в срок текущих платежей за газ. В ноябре Молдавия просрочила платеж. Тогда российский холдинг уведомил ее о возможном прекращении поставок газа через 48 часов из-за отсутствия оплаты по контракту.