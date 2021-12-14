Научный район "Смартсити" под Новосибирском планируют создать на средства инвестора

НОВОСИБИРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Строительство района научной и инновационной деятельности "Смартсити" в Новосибирской области планируется на средства инвестора, с минимальным привлечением бюджетных средств. Ожидается, что первая очередь проекта будет готова к началу работы синхротрона "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) в наукограде Кольцово под Новосибирском в 2024 году, сообщила в пресс-центре ТАСС во вторник вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Как сообщалось ранее, согласно мастер-плану, вся территория "Смартсити" будет занимать 803 га, проект затронет территорию новосибирского академгородка и наукограда Кольцово, где находится ГНЦ "Вектор" и где в ближайшие годы будет построена установка класса мегасайенс - центр коллективного пользования СКИФ. Министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев ранее сообщал ТАСС, что создание района планируется начать в 2021 году.

"В 2021 году мы подготовили мастер-план, он действительно был разработан и утвержден на заседании совета по новосибирскому научному центру. Более того, определена принципиальная возможность привлечения инвестора, к ближайшему заседанию мы готовим условия для этого инвестора, потому что мы понимаем, что эти средства будут точно в большей степени небюджетные, хотя для поддержки инфраструктуры возможно в том числе использование возвратного механизма на инфраструктуру из федерального бюджета, собственно возможности такие сейчас у Новосибирской области есть. Все зависит от того, кто станет инвестором", - сообщила Мануйлова, добавив, что к реализации проекта планируется приступить в 2022 году.

По словам Мануйловой, власти рассчитывает, что район будет соответствовать мировым стандартам научной инфраструктуры. "Мы анонсировали этот проект как проект, ориентированный на привлечение научного сообщества не только из регионов России - потому что понятно, что это новое оборудование и новые возможности - но и в первую очередь для привлечения представителей науки из-за рубежа. Думаю, что в 2024 году заработает СКИФ и примерно в это же время должна быть готова первая очередь "Смарсити", - пояснила Мануйлова.

Инвестиции в научный район

Как сообщала ТАСС ранее один из инициаторов проекта "СмартСити", председатель ассоциации IT-компаний региона "СибАкадемСофт" Ирина Травина, инвестиции в новосибирский район научной и инновационной деятельности "СмартСити" оцениваются в более чем 50 млрд рублей. По данным мастер-плана, ранее представленного на форуме "Технопром", стоимость возведения социальной и инженерной инфраструктуры "СмартСити" оценивается в 25,7 млрд рублей. На эти средства в том числе планируется построить три детских сада, три гимназии на 1 тыс. мест, медучреждения, рассчитанные на 5 тыс. человек, а также музейно-выставочный центр, конгресс-холл, спорткомплекс, бассейн и теннисный корт. Также в районе появятся центр инновационных IT-технологий, служебное жилье для ученых, научно-технологический парк в сфере биотехнологий, деловой центр и научно-технологическая долина Новосибирского госуниверситета (НГУ). Как сообщала ранее Мануйлова, в районе будут проживать около 20-25 тыс. человек. Более 35% жилья в районе "СмартСити" планируется отдать научным организациям.