ФАС удовлетворила ходатайство "Роснефти" о привлечении к делу НЛМК по прокату

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Роснефти" о привлечении к делу по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный плоский стальной прокат в отношении НЛМК. Об этом говорится в сообщении ФАС.

"В ФАС России состоялось заседание комиссии по делу в отношении ПАО "НЛМК". Представители ПАО "Роснефть" подали ходатайство о приобретении статуса заинтересованного лица", - отмечается в сообщении.

Ходатайство было удовлетворено. Следующее заседание по делу НЛМК назначено на 20 декабря, также сообщили в ведомстве.

ФАС сообщала в августе, что удовлетворила ходатайство "Газпрома" об изменении его статуса в делах по признакам установления и удержания монопольно высоких цен на стальной прокат в отношении НЛМК и "Северстали".

Статус был изменен с лица, располагающего сведениями о рассматриваемых комиссией по делу о нарушении антимонопольного законодательства обстоятельствах, на заинтересованное лицо.

История вопроса

В апреле ФАС возбудила три отдельных дела в отношении крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - "Северстали", ММК и НЛМК - по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный плоский стальной прокат на внутреннем рынке. В случае установления факта нарушения сталелитейщикам могут быть назначены оборотные штрафы.

По данным ФАС, цены на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался. Сталелитейщики аргументировали свою позицию тем, что рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.

Согласно информации ценового агентства Fastmarkets, цена на горячекатаный стальной лист толщиной 4 мм выросла с 58 тыс. рублей за тонну, на условиях поставки CPT [Carriage paid to, "перевозка оплачена до"] Москва, включая НДС, в начале января 2021 года - до 105-106 тыс. рублей за тонну в конце июня. Таким образом, рост составил 82%.