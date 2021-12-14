Канцлер Австрии заявил, что "Северный поток - 2" не должен быть средством давления на РФ

ВЕНА, 14 декабря. /ТАСС/. "Северный поток - 2" является европейским проектом, его не нужно использовать как средство давления на Россию из-за ситуации на Украине. Об этом заявил в опубликованном во вторник интервью немецкой газете Die Welt новый канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Я не считаю нужным связывать запуск "Северного потока - 2" с российским поведением на Украине. Этим самым ЕС может только навредить самому себе. "Северный поток - 2" отвечает интересам не только России, от него получат выгоду и Германия, Австрия с другими странами ЕС. "Северный поток - 2" - это европейский проект, который не должен быть использован как средство давления на Москву", - заявил Нехаммер.

Австрийский канцлер добавил, что насилие не должно быть средством, которое применяют политики, и возможное нарушение международного права может иметь свои последствия. "Поэтому надо сохранить интересы Украины как транзитера", - добавил он.

По его словам, Австрия продолжает поддерживать газопровод "Северный поток - 2" и ожидает его скорого запуска. "Я ожидаю, что "Северный поток - 2" скоро сможет быть запущен, как и планировалось", - сказал политик. По словам канцлера, Европа делает ставку на возобновляемые источники энергии, но пока она нуждается в нефти и газе, для нее важно, чтобы энергоснабжение стран ЕС было обеспечено через разные маршруты и газопроводы. "Это касается и Австрии. "Северный поток - 2" - это важный проект, который дает Европейскому союзу безопасность поставок в вопросе энергии", - подчеркнул Нехаммер.

Строительство газопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Для запуска нужно получить регистрацию независимого транспортного оператора. Такая регистрация нужна, чтобы проект соответствовал нормам Газовой директивы ЕС. Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация продолжена не будет.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.