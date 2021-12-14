Власти Москвы расширили программу создания мест приложения труда

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Столичные застройщики смогут увеличить размер льготы и вовлекать недостроенные объекты в экономический оборот благодаря расширению программы создания мест приложения труда (МПТ). Об этом сообщается во вторник на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Одно из изменений касается включения в льготу первого платежа за вид разрешенного использования (ВРИ). Сейчас, чтобы получить льготу, застройщик должен предоставить дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка, где указана общая сумма платы за изменение ВРИ, в том числе сумма первого платежа. Он должен быть внесен в течение 30 дней. Зачастую этого времени не хватало для заключения соглашения о создании места приложения труда и платеж не попадал в сумму льготы.

Заммэра рассказал, что правительство Москвы увеличило срок внесения первого платежа до 90 дней. "Корректировка срока позволит рассмотреть проект по созданию мест приложения труда и принять решение о его реализации еще до момента внесения первого платежа по ВРИ, а значит, зачесть его в льготу", - приводятся слова заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

По его данным, Москва заключила уже 13 соглашений по программе мест приложения труда. Благодаря этому в городе будет построено более 780 тыс. кв. м недвижимости и создано почти 22 тыс. рабочих мест. Девелоперы получат от города льготы на 33,3 млрд рублей.

"Мы наблюдаем большой интерес со стороны бизнеса и сейчас рассматриваем еще несколько проектов от инвесторов. Чтобы в будущем взаимодействие с предпринимателями было более выгодным и удобным для всех сторон, мы доработали программу в части учета льгот, а также вовлечения простаивающих объектов в экономический оборот", - отметил он.

Программа создания мест приложения труда действует в Москве с прошлого года и позволяет привлекать бизнес к строительству промышленных, коммерческих и социальных объектов, создавать новые рабочие места за пределами ТТК и МКАД. Как сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, теперь статус инвестпроекта по созданию МПТ смогут получить застройщики, которые оформили регистрацию прав на такие объекты до 1 декабря 2019 года. "В этом случае льгота будет рассчитываться с учетом строительной готовности объектов. На сегодняшний день за пределами ТТК находится более 180 таких строений: распространение на них программы позволит не только создавать рабочие места в районах, отдаленных от центра города, но и решать проблему долгостроя", - пояснил глава ведомства.