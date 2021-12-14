Казахстан обратился к России за коммерческими поставками электроэнергии

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Казахстан обратился к Российской Федерации за коммерческими поставками электроэнергии на фоне проблем с собственной генерацией и прогнозируемого энергодефицита. Об этом председатель правления "Интер РАО" (оператор экспорта и импорта электроэнергии) Борис Ковальчук сообщил в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Казахстан ввиду проблем на объектах генерации, внеплановых ремонтов, а также роста майнинговых ферм также обратился впервые за долгое время за коммерческими поставками к Российской Федерации", - сказал Ковальчук.

В конце ноября глава "Интер РАО" сообщил журналистам, что компания завершает создание трейдинговой "дочки" в Казахстане, в которой 51% будет принадлежать "Интер РАО", а 49% - казахстанским партнерам.

Ранее врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина сообщала, что компания в ноябре - декабре может начать коммерческие поставки электроэнергии в Казахстан на фоне возможного энергодефицита в стране. По ее словам, в "идеальном сценарии" компания готова поставить в Казахстан 600 МВт электроэнергии.

Чистая прибыль

Ковальчук сообщил, что генерирующая компания "Интер РАО" по итогам 2021 года прогнозирует чистую прибыль на уровне 90 млрд рублей, что на 20% больше показателя за 2020 год.

"По итогам 2021 года компания ожидает существенного улучшения своих финансовых показателей. Так, выручка составит 1 трлн 170 млрд рублей - прирост 18%, EBITDA - 160 млрд рублей, прирост 31%, чистая прибыль - 90 млрд рублей, прирост 20%", - отметил Ковальчук.

Глава "Интер РАО" пояснил, что в текущем году прогнозируется увеличение энергопотребления в России на 5,5% к показателю за 2020 год, до 1,1 трлн кВт⋅ч, благодаря ускоренному восстановлению экономики России, а также увеличению выработки на фоне холодной зимы и жаркого лета.

Экспорт электроэнергии

Ковальчук сообщил, что группа "Интер РАО" в 2021 году экспортирует 21,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что вдвое больше, чем по итогам 2020 года.

"По итогам 2021 года мы ожидаем исторического максимума потребления на уровне 21,5 млрд кВт⋅ч наших поставок. Увеличение по отношению к 2020 году практически в два раза. А маржинальная доходность экспорта вырастет более чем в четыре раза, до соответствующего исторического максимума", - отметил глава "Интер РАО".

Ковальчук добавил, что "Интер РАО" в текущем году вернулась на рынок Грузии, а также начала поставки электроэнергии в Армению и Турцию. Более того, компания ожидает рекордных поставок в Китай - до примерно 4 млрд кВт⋅ч.

"Интер РАО" работает в 15 странах мира. В России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет 30,7 тыс. МВт. Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%), около 34% акций находятся в свободном обращении.