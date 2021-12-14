Акции АФК "Система" на Мосбирже дорожали более чем на 5% на корпоративных новостях

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Стоимость акций АФК "Система" в ходе торгов на Московской бирже росла на 5,37% и в моменте достигала 22 220 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:13 мск.

К 10:40 мск акции замедлили рост до 21 500 рублей (+1,95%).

Котировки растут на фоне новостей об увеличении эффективной доли владения компании в "Биннофарм групп" до 75,3%.

АФК "Система" - публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов, обслуживающих около 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля.

"Биннофарм групп" - одна из крупнейших российских фармацевтических компаний, объединяющая пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России: АО "Алиум" (ранее "Оболенское" в Серпуховском районе Московской области), АО "Биннофарм" (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), ПАО "Синтез" (г. Курган), АО "Биоком" (г. Ставрополь). Компания производит широкий спектр лекарственных препаратов различных терапевтических групп.