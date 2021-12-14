Шахты Ростовской области внедрили несколько составляющих систем безопасности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 декабря. /ТАСС/. Угледобывающие предприятия в Ростовской области внедрили несколько составляющих многофункциональных систем безопасности. Об этом сообщили во вторник в управлении информационной политики регионального правительства со ссылкой на заместителя губернатора Игоря Сорокина.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Сегодня на угольных шахтах региона внедрен и функционирует ряд составляющих многофункциональных систем безопасности, - сказал Сорокин, слова которого привели в управлении информполитики. - Расширение функций отдельных подсистем будет осуществляться в соответствии с развитием плана горных работ каждого предприятия".

Как отметили в управлении, предприятия отрасли имеют договоры обязательного страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. На всех угольных шахтах Ростовской области согласованы планы мероприятий по предупреждению, локализации возможных аварий и устранению их последствий. Также заключены договоры на горноспасательное обслуживание подземных и поверхностных объектов.

Владислав Цатуров, генеральный директор "Южной угольной компании", которая управляет шахтой "Садкинская" в Ростовской области и является крупнейшим угледобывающим предприятием региона, рассказал ТАСС, что после ЧП на шахте "Листвяжная" компания провела внеплановые проверки соблюдения техники безопасности и охраны труда.

"Сразу же после информации об аварии на шахте "Листвяжная", не дожидаясь проверок со стороны контролирующих органов, на предприятиях "Южной угольной компании" были проведены внеплановые проверки соблюдения техники безопасности и охраны труда", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что к проведению проверок были привлечены специалисты военизированного горноспасательного отряда Ростовской области.

Как отметил Цатуров, в 2021 году на реализацию мер по охране труда и промышленной безопасности "Южная угольная компания" направила более 60 млн рублей. В 2022 году запланировано потратить на эти цели не менее 100 млн рублей.

Ситуация в отрасли

В конце ноября министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев сообщал, что за девять месяцев угледобывающими компаниями региона было добыто около 5,6 млн тонн угля. Наибольшие объемы добычи показали шахтоуправления "Садкинское" и "Обуховская".

По данным регионального Минпрома, в 2020 году шахты Ростовской области добыли 5,5 млн тонн угля, показав рост добычи по отношению к 2019 году на 2,7%. Объем добычи угля в Ростовской области по итогам года может составить 7 млн тонн.