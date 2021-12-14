В Екатеринбурге в 2022 году выберут до 10 новых площадок для реализации программы КРТ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. В Екатеринбурге в 2022 году для применения механизма комплексного развития территории (КРТ) выберут до 10 новых площадок. Об этом во вторник сообщил на круглом столе с застройщиками заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

В октябре губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил о том, что власти определили 11 площадок в Екатеринбурге и Екатеринбургской агломерации для реализации программы КРТ.

"Планируем в 2022 году еще порядка [по] 7-10 площадкам выйти на ту же самую процедуру [КРТ]", - сказал Галямов.

На сегодняшний день под реализацию механизма утверждены три площадки в кварталах, где строились дома для рабочих Уралмаша и Эльмаша (Орджоникидзевский район Екатеринбурга, - прим. ТАСС) во время и после Великой Отечественной войны - там расположены 42 дома, из которых 11 признаны аварийными. В настоящее время проходит процедура общения с жителями, в 15-18 домах уже проведены собрания. Галямов добавил, что в апреле-мае власти планируют объявить аукцион для развития территории.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.

Увеличение населения к 2030 году

Власти Екатеринбурга планируют, что население города достигнет показателя в 2 млн человек к 2030 году, сообщил Рустам Галямов.

"Я думаю, эту планку мы пересечем к 2030 году", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках, в которые население Екатеринбурга увеличится до 2 млн человек.

В настоящее время население Екатеринбурга составляет около 1,5 млн человек. При этом, согласно ранее презентованному проекту стратегии социально-экономического развития региона, к концу 2035 года ожидаемая продолжительность жизни увеличится с 70,2 до 78,1 лет.

Финансирование строительной отрасли

Около 11 млрд рублей планируется предусмотреть в бюджете Екатеринбурга в 2022 году на строительную отрасль, что вдвое больше показателей, которые закладывались в бюджете текущего года.

"По бюджету города, который выделен на строительство, могу сказать, что в 2021 году, в начале года порядка 5,5 млрд рублей было выделено на строительство. Завершаем мы этот год - 10,5 млрд рублей. В 2022 году уже сейчас в планах в бюджете подтвержденном 11 млрд рублей", - сказал Рустам Галямов.

По его словам, в следующем году более 20% бюджета города будет направлено на социальное строительство, дорожную инфраструктуру.

Депутаты городской думы приняли бюджет Екатеринбурга на 2021 год в конце декабря прошлого года. Планировалось, что расходы городского бюджета составят 48,8 млрд рублей, доходы - 47,1 млрд рублей, дефицит - 1,6 млрд рублей.