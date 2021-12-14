В Нижнем Новгороде допустили введение ограничений для машин в центре при развитии метро

ТАСС, 14 декабря. Развитие общественного транспорта Нижнего Новгорода - метро и трамваев - позволит в будущем ограничивать въезд личных автомобилей в историческую часть города. Об этом ТАСС во вторник сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

"Сегодня вводим повсеместно в историческом центре платные парковки. Следующая часть - в рамках интеллектуальной транспортной системы все будет покрыто видеонаблюдением, будет накрыто все запрещающими знаками. Таким образом, мы будем делать в первую очередь исторический центр доступнее для жителей и для туристов. После того, когда мы сделаем удобный общественный транспорт в части метро и трамвая, тогда можно будет говорить о каких-то иных ограничениях", - сказал Морозов, отвечая на вопрос агентства о возможности запрета въезда автомобилей в центр города.

Заместитель губернатора отметил, что считает неправильным использование личного транспорта для того, чтобы добраться до работы в центре города. При этом Морозов подчеркнул, что перед введением ограничений на пользование автомобилями нужно "обеспечить надлежащее удобное перемещение граждан на общественном транспорте". "Понимая это, мы пошли на сложные капиталоемкие инфраструктурные проекты по строительству метрополитена в исторической части", - сказал замгубернатора.

Он уточнил, что в течение полугода планируется принять все решения по развитию трамвайных линий, в том числе их продления до площади Сенной, где также должна появиться новая станция метро.

"Это будет транспортный хаб со строительством крупного транспортно-пересадочного узла. Таким образом, совсем по-другому мы сможем оценить необходимость участия личного автотранспорта на территории исторического центра. Больше открыть его для людей, больше сделать пешеходным", - сказал замгубернатора.

С 13 по 15 декабря в Совфеде проходят Дни Нижегородской области. Делегацию возглавляют губернатор Глеб Никитин и председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин. С участием представителей органов государственной власти региона состоятся расширенные заседания комитетов на тему науки, образования, бюджета, социальной и экономической политики.