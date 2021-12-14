Доходы бюджета Воронежской области в 2022 году составят свыше 141,2 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 14 декабря. /ТАСС/. Депутаты Воронежской областной Думы приняли во втором чтении законопроект "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов". Доходы бюджета на 2022 год составят более 141,2 млрд рублей, что на 9,6 млрд рублей (рост 7,2%) больше уровня 2021 года. Такое решение приняли депутаты Воронежской областной думы на сессии во вторник.

"Голосуем второе чтение областного бюджета, главного финансового документа на 2022 год. Закон принят", - сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

По данным пресс-службы Воронежской областной думы, доходы областного бюджета на 2022 год составят более 141,2 млрд рублей, расходы свыше 144,5 млрд рублей, дефицит в размере более 3,2 млрд рублей имеет гарантированные источники погашения.

Ранее сообщалось, что бюджет региона на 2021 год был принят с доходами 131,6 млрд рублей, расходами больше 135 млрд рублей, дефицит в размере 3,4 млрд рублей также имел гарантированные источники финансирования, предусмотренные в бюджете.

Как уточнила пресс-служба Воронежской облдумы, в бюджете на 2022 год запланирован рост собственных доходов на 112,1% к уровню прошлого года, в том числе на 122,7% по налогу на прибыль, на 110,4% по доходам физических лиц, на 110,2 % по налогу на имущество организаций. В бюджет региона на 2022 год около 78% доходов планируется направить на социальные расходы.