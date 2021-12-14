В Москве участниками нацпроекта о производительности труда станут 10% от предприятий

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Более 560 крупных и средних предприятий Москвы смогут стать участниками национального проекта "Производительность труда" к 2024 году, это 10% от всех предприятий города, подходящих по критериям отбора. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

"Москва вступает в национальный проект "Производительность труда". Для нас это будет хорошим стимулом для дальнейшего развития наших предприятий. <...> Мы планируем в следующем году отработать все инструменты и механизмы с привлечением 109 предприятий. Всего до 2024 года примет участие 561 предприятие", - сказал Пуртов в ходе бизнес-конференции по реализации национального проекта "Производительность труда" в Москве.

Он уточнил, что всего критериям на территории Москвы соответствуют 5 тыс. крупных и средних предприятий. Власти рассчитывают на достаточно большую конкуренцию для участников и готовы "всеми силами, что есть, привнести опыт и знания в работу бизнеса". Для Москвы производительность труда является хорошим экономическим показателем.

По словам министра, условия ведения бизнеса в Москве гораздо жестче, чем в других городах. В столице достаточно большая плотность населения, большое скопление предприятий, и в данном случае повышение конкурентоспособности является для города очень важной деталью для более интенсивного развития. За последние 10 лет практически все крупные площадки были реорганизованы. На сегодняшний день в Москве есть широкий набор механизмов и инструментов поддержки создания мест приложения труда.

"И в этом смысле нацпроект призван помочь нам более эффективно начинать новый бизнес и развивать то, что у нас уже есть", - подчеркнул Пуртов.

Согласно материалам к бизнес-конференции, адресная поддержка на предприятиях будет заключаться в квалифицированный помощи по устранению неэффективности производственного процесса; создании индивидуальных решений; по устранению всех видов потерь; обучении сотрудников предприятий.