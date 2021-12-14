Глава ПСБ считает настроения малого бизнеса зеркалом российской экономики

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Настроения в малом бизнесе отражают ситуацию в российской экономике, такое мнение высказал глава банка ПСБ Петр Фрадков на полях конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

"Мы делаем особый фокус на работу именно с МСП, потому что, на самом деле, это зеркало, настроение, по большому счету, в экономике. Понятно, крупный бизнес со своими тоже сложностями, но и со своими подходами, инструментами, решениями. Все-таки малый бизнес, наверное, тот сегмент, настроение которого нужно чувствовать", - сказал Фрадков.

По его словам, банк совместно с "Опорой России" уже несколько лет проводит ежемесячное анкетирование почти 2 тыс. представителей малого и среднего бизнеса во всех регионах России, замеряя настроения МСП. И последние исследования показали, что 40% малого бизнеса хочет стабильности. "Это значит, что коллеги хотят свой бизнес довести до определенного уровня, и, понимая риски, на этом свой рост ограничить. То есть они понимают, что какой-то оптимальный уровень развития достигнут. <…> И это достаточно важный показатель, потому что в стратегию постоянного роста верят уже меньше людей. Даже не то, что, может, не верят в эти показатели, а не хотят. Потому что понимают, что есть определенные риски, с которыми они могут не справиться. И это очень четко почувствовалось сейчас, как раз за последние два года", - добавил глава ПСБ, уточнив, что на начало 2020 года стабильность выбирали 29% представителей малого бизнеса.

VIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит с 14 по 16 декабря. Его организаторами выступают Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году: "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике".

Темами для обсуждения на конгрессе стали глобальные изменения в новую эпоху, переосмысление ценностей в различных сферах жизнедеятельности, адаптация к новым условиям. Участники конгресса обсудят такие вопросы, как социально-экономическая эффективность в "зеленой повестке", влияние гуманитарных аспектов на благосостояние страны, а также как в современных российских условиях вырастить лидеров нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу.