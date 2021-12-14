Профицит бюджета Еврейской автономной области на 2022 год составит 179 млн рублей

ТАСС, 14 декабря. Депутаты Заксобрания Еврейской автономной области (ЕАО) приняли региональный бюджет на 2022 год, профицит составит 179 млн рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте областного парламента.

"Сегодня, 14 декабря, на внеочередном заседании парламента ЕАО в окончательной редакции принят областной бюджет на 2022-2024 годы. Главный финансовый документ ЕАО был сформирован на основе умеренно-оптимистичного - базового - варианта прогноза социально-экономического развития страны и региона. Основные параметры бюджета после рассмотрения законопроекта в первом чтении были увеличены на 2-3 млрд рублей. Таким образом, доходы казны ЕАО на 2022 год утверждены в размере 15,8 млрд рублей, расходы - 15,7 млрд рублей, профицит составит 179 млн рублей", - говорится в сообщении.

В 2023 году доходы прогнозируются в объеме 15,4 млрд рублей, расходы - 15,2 млрд рублей, профицит - 211 млн рублей. В 2024 доходы - 16 млрд рублей, расходы - 15,8, профицит - 298 млн рублей.

"Как и ожидалось, бюджет имеет четкую социальную направленность: основные расходы предусмотрены на социальную сферу, здравоохранение, образование. Но в нем заложены деньги и на развитие экономики. Более того, мы ожидаем поступление средств по федеральным целевым программам. Это один из важнейших источников дополнительных доходов в казну ЕАО", - цитируют в сообщении председателя регионального парламента Романа Бойко.

С утверждением бюджета в окончательной редакции работа над ним не заканчивается, в течение года будут вноситься изменения.