"Лаборатория Касперского" в 2021 году ежедневно находила 380 тыс. вредоносных файлов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" в 2021 году ежедневно обнаруживала в среднем 380 тыс. вредоносных файлов, говорится в сообщении компании.

"В 2021 году решения "Лаборатории Касперского" обнаруживали в среднем 380 тыс. новых вредоносных файлов в день, что на 5,7% больше по сравнению с 2020 годом. Большинство угроз (91%) традиционно содержалось в файлах WindowsPE (формат, используемый в операционной системе Windows). В 2021 году злоумышленники активнее, чем когда-либо, распространяли угрозы для Linux. Количество обнаруженного вредоносного и нежелательного ПО для этого семейства операционных систем выросло на 57%", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что на 117,5% выросло число обнаруженных червей, которые могут самовоспроизводиться и самостоятельно распространяться после проникновения в систему, на 27% - вирусов. 54% угроз составляли неспецифические троянцы. Кроме того, на 2,24% увеличилось количество троянских программ-дропперов в 2021 году.

"В течение 2021 года мы в среднем обнаруживали на 20 тыс. вредоносных файлов в день больше, чем в предыдущем году. Это не было неожиданностью - общая онлайн-активность все еще находится на пике из-за того, что многие люди по всему миру продолжают работать удаленно. Массовый переход из офлайна в онлайн означает, что люди используют все больше устройств. Это в свою очередь приводит к увеличению поверхности атаки и, как следствие, снижает уровень защищенности. Поэтому очень важно, чтобы пользователи повышали свою цифровую грамотность и своевременно обновляли защитные решения", - приводятся в сообщении слова эксперта "Лаборатории Касперского" по кибербезопасности Дениса Стафоркина.