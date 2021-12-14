МЭА прогнозирует "комфорт" на рынке нефти в 2022 году на фоне профицита в I полугодии

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Восстановление добычи нефти, в том числе странами ОПЕК+, приведет к профициту предложения нефти в 2022 году, особенно в его первой половине. Об этом говорится в декабрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

По расчетам МЭА, переизбыток предложения в I квартале 2022 года может составить 1,7 млн баррелей в сутки (б/с), во II квартале - до 2 млн б/с. "Если этот прогноз материализуется, то 2022 году может стать более комфортным", - отмечают эксперты МЭА. 2021 год сопровождался высокой волатильностью цен на нефть, которые на фоне дефицита предложения активно росли и даже достигали $86 за баррель. Страны потребители нефти неоднократно высказывали недовольство высоким уровнем цен на нефть.

Причиной избыточного предложения станет восстановление добычи нефти.

По расчетам МЭА, мировая добыча нефти начнет опережать спрос с декабря 2021 года за счет восстановления добычи нефти в странах ОПЕК+ и США. "Если такая тенденция сохранится в 2022 году, то США, Канада и Бразилия будут добывать на максимальных в истории уровнях. Таким образом, общая добыча стран "не ОПЕК" в 2022 г. увеличится на 1,8 млн б/с", - пишут эксперты МЭА. Саудовская Аравия и Россия могут также побить рекорды по добыче, если действующая политика по смягчению ограничений сохранится, допускают в МЭА.

Всего мировая добыча нефти в 2022 году может увеличиться на 6,4 млн б/с, тогда как в 2021 г. этот рост составил только 1,5 млн б/с.

Прогноз роста спроса на нефть

Темпы роста спроса на нефть могут замедлиться на фоне роста заболеваемости коронавирусом, что снова приведет к транспортным ограничениям и снижению потребления авиакеросина, следует из отчета МЭА. Прогноз на 2021-2022 годы по росту спроса на нефть в мире понижен на 100 тыс. б/с.

"Волна новых случаев заболеваемости COVID-19, как ожидается, замедлит восстановление глобального спроса на нефть. В первую очередь, будут затронуты авиаперевозки", - говорится в отчете. Теперь прогноз на 2021 год понижен до 5,4 млн б/с, на 2022 год - до 3,3 млн б/с.

МЭА обращает внимание, что новости о распространении "омикрона" вызвали распродажи на рынке нефти, и хотя панические настроения уже улеглись, нефть все еще торгуется примерно на $10 ниже, чем в начале ноября.

Добыча нефти в ноябре

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, в ноябре 2021 года увеличили ее производство на 410 тыс. б/с, до 37,29 млн б/с, в основном за счет стран ОПЕК, следует из отчета МЭА.

Так, Саудовская Аравия в ноябре нарастила добычу нефти до 9,89 млн б/с против 9,8 млн б/с в октябре. Но королевство все еще перевыполняет свою норму по сокращению добычи нефти на 2%. Россия в ноябре добывала 9,95 млн б/с (в октябре - 9,92 млн б/с), выполнив условия соглашения на 96%.

Десять стран - членов ОПЕК в ноябре выполнили соглашение на 124% от плана, страны "не ОПЕК" - на 101%. Страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, в ноябре выполнили свои нормы по сокращению на 116%, как и в октябре.

Страны ОПЕК+ смягчают ограничения по добыче, принятые еще в мае 2020 года. С августа 2021 года они наращивают добычу на 400 тыс. б/с в месяц, план подтверждается ежемесячно, он действует по январь включительно. Министры ОПЕК+ планировали такими темпами полностью вернуться к допандемийному уровню добычи к сентябрю 2022 года.