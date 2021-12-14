"Газпром-медиа" и "МаксимаТелеком" создали СП по развитию продуктов на основе данных

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа" и компания "МаксимаТелеком" создали совместное предприятие в сфере разработки и развития продуктов на основе данных "ГПМ Дата" с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы холдинга, поступившем в ТАСС во вторник.

"Создание в периметре холдинга единого центра компетенции по работе с агрегированными данными позволит значительно расширить портфель цифровых продуктов, в том числе напрямую не связанных с традиционными для нас рекламным и медиабизнесом. Партнерство с "МаксимаТелеком" в рамках СП создаст технологическую основу для дальнейшей цифровой трансформации холдинга и будет способствовать развитию сервисной экосистемы", - привели в пресс-службе слова гендиректора "Газпром-медиа" Александра Жарова.

Как сообщается, новая компания сосредоточится на развитии продуктов, основанных на данных, а также платформ для управления ими. Она выступит единым оператором данных для компаний "Газпром-медиа".

"ГПМ Дата" также будет предоставлять решения на основе анализа и обработки больших данных партнерам и рекламодателям.

Гендиректор "МаксимаТелеком" Борис Вольпе отметил, что решения на основе технологий анализа данных с применением искусственного интеллекта сегодня востребованы практически в любом бизнесе. "Совместное предприятие с "Газпром-медиа" - это расширение нашего сотрудничества с крупнейшим российским медиахолдингом в сфере развития новых моделей и отраслевых проектов по монетизации данных", - цитирует его пресс-служба.