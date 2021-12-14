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Глава Visa в РФ считает, что биометрия будет способствовать развитию платежных сервисов

Михаил Бернер отметил, что будет развиваться оплата голосом, и обратил внимание на высокий уровень доверия потребителей к биометрии

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Биометрические сервисы в течение ближайших нескольких лет будут способствовать развитию платежных систем, считает глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер. Об этом он сообщил в ходе конференции "Финтех", организованной изданием "Ведомости".

"Биометрия в целом на протяжении ближайших нескольких лет будет тем направлением, которое будет двигать платежные сервисы вперед", - сообщил Бернер.

От также отметил, что будет развиваться оплата голосом, и обратил внимание на высокий уровень доверия потребителей к биометрии. "Мы делали не так давно достаточно детальное исследование, где опрашивали клиентов - физических лиц, насколько они готовы <...> доверять биометрии: лицу, голосу, отпечаткам пальцев. Там очень хорошие цифры для тех, кто двигается в этом направлении, - больше 70% доверяют биометрическим сервисам, готовы предоставлять свои биометрические данные", - сказал глава Visa в России.

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