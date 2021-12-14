Нижегородские власти попросили изменить правила реструктуризации задолженности регионов

ТАСС, 14 декабря. Власти Нижегородской области просят продлить срок выплаты реструктуризированных кредитов с 2029 до 2034 года, сообщил во вторник на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам замгубернатора региона Егор Поляков.

В июне по поручению президента было принято решение о частичной реструктуризации обязательств регионов. Речь идет о займах, предоставленных в декабре прошлого года на срок до 1 июля 2021 года. По условиям реструктуризации, с 2021 по 2024 год регионы могут погашать по 5% от суммы задолженности ежегодно, а с 2025 по 2029 год выплачивать остаток долга равными долями. Также предусмотрена возможность досрочного погашения задолженности.

"Мы просили бы ходатайствовать перед Советом Федерации о включении в постановление Совета Федерации вопрос о продлении срока реструктуризации до 2034 года, то есть на пять лет", - сказал Поляков.

Он отметил, что с реализацией этого механизма есть сложность. "Эта сложность заключается в том, что срок реструктуризации бюджетных кредитов короткий - до 2029 года и, к сожалению, до 2029 года невозможно аккумулировать в необходимом объеме налоговые доходы от тех новых инвестиционных проектов, которые прошли через правительственную комиссию", - объяснил Поляков.

По его словам, в регионе за счет этого механизма реализуют 12 крупных инвестпроектов на 10,1 млрд рублей. "Но до 2029 года мы получим налоговых доходов только 5 млрд рублей, то есть из 10 млрд инвестиций мы сможем возместить за счет снижения наших обязательств перед федерацией только 5 млрд рублей", - заключил замгубернатора Нижегородской области.

С 13 по 15 декабря в Совфеде проходят Дни Нижегородской области. Делегацию возглавляют губернатор Глеб Никитин и председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин. С участием представителей органов государственной власти региона состоятся расширенные заседания комитетов на тему науки, образования, бюджета, социальной и экономической политики.