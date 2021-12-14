Роспатент оцифровал все госулуги, предоставляемые ведомством

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Роспатент перевел в цифровой вид все государственные услуги, оказываемые ведомством. Об этом на коллегии ведомства во вторник сообщил заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов.

"Нам удалось осуществить оцифровку всего спектра государственных услуг, оказываемых Роспатентом, это 27 государственных услуг", - сказал Зубов.

Он добавил, что в следующем году Роспатент запустит 15 цифровых продуктов. "Для осуществления цифровой трансформации в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика" нами создано 15 абсолютно новых цифровых продуктов, мы решили заменить все, что было до этого, и сделать новую платформу", - сказал замруководителя ведомства.

Все новые сервисы будут открытыми и бесплатными, подчеркнул Зубов. Запуск новых продуктов ожидается в начале 2022 года, уточнил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

"У нас платформа, которая предоставляет все эти поисковые возможности по мировому патентному фонду и средствам индивидуализации, находится сейчас в стадии опытной эксплуатации. В начале следующего года она будет введена в промышленную эксплуатацию. Сейчас ее тестируют различные предприятия и организации - пока все успешно. Скоро откроем для всеобщего доступа", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Ивлиев пояснил, что сервисы будут запущены в начале следующего года, так как сначала весь мировой патентный фонд должен перейти на новые программно-аппаратные комплексы.

"В этом задача, и [после этого] всем будет обеспечено соответствующее подключение", - добавил глава ведомства.