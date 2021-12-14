МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) при инвестировании отдает предпочтение не несущим вреда природе проектам. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в рамках конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

"Если проект может оказывать сильное загрязняющее воздействие на природу, мы не будем туда инвестировать или посмотрим, как его надо переформатировать, чтобы его влияние было нивелировано", - сказал он.

В рамках ESG фонд инвестирует не только в ветроэнергетику, солнечную энергетику и "зеленые" удобрения. Также это инвестиции в технологии, которые, к примеру, позволяют создать более "экологически правильные", батареи, отметил глава РФПИ.

"Мы используем много подходов, которые позволяют нам смотреть на все проекты через линзу ESG не потому что это дань моде, а потому что это правильно и долгосрочно привлекает еще больше партнеров в наши проекты. Как люди готовы платить больше за зеленую агропродукцию, также инвесторы готовы платить больше и более активно вкладываться в проекты, которые более сфокусированы и поданы через линзу ESG", - добавил Дмитриев.

VIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит с 14 по 16 декабря. Его организаторами выступают Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году: "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике".