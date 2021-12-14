Глава Visa в России считает, что доля безналичных платежей за 2021 год может превысить 50%

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Доля безналичных платежей при оплате товаров и услуг по итогам 2021 года может превысить 50%. Об этом сообщил журналистам глава Visa в России Михаил Бернер на полях конференции "Финтех", организованной изданием "Ведомости".

"Мы оцениваем ее по одной методологии, Центральный банк - несколько по-другому. По тому, как мы оцениваем, мы не учитываем переводы со счета на счет. Все, что идет со счета на счет через систему клиринга, мы не учитываем. Мы считаем, что должно быть около 50%, даже, возможно, перешагнет 50%. 3-4% еще дополнительно (по сравнению с 2020 годом - прим. ТАСС)", - сказал Бернер на вопрос о доле безналичных платежей по итогам года.

Ранее, согласно данным, которые представил в ходе VIII Национального платежного форума начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы Банка России Денис Барышков, доля безналичной оплаты в рознице по итогам трех кварталов 2021 года составила 72,6%, превысив достигнутый в прошлом году уровень в 69,4%.