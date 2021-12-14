ФНС предупредила о завершении срока подачи заявления на субсидии для МСП в нерабочие дни

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Подача заявлений на получение субсидий за нерабочие дни субсидии малому и среднему бизнесу и социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) завершается 15 декабря, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

"15 декабря истекает срок направления заявления на получение субсидии на нерабочие дни, которая предоставляется в рамках постановления правительства РФ № 1513", - говорится в сообщении ФНС.

Ранее ФНС создала портал, с помощью которого МСП и НКО, пострадавшие из-за ковида, могли разобраться в порядке получения субсидии в нерабочие дни и рассчитать ее сумму. Портал заработал с 1 ноября.

Заявление на получение субсидии нужно направить с 1 ноября по 15 декабря 2021 года через личный кабинет налогоплательщика, телекоммуникационные каналы связи или по почте.

Для юридических лиц и социально ориентированных НКО выплаты рассчитываются исходя из МРОТ (12 792 рубля), умноженного на количество работников в июне. Индивидуальные предприниматели смогут получить гранты не только на работников, но и на себя. Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, то размер выплаты будет равен МРОТ. Субсидия предоставляется однократно.

По данным правительства РФ, в списке отраслей, представители которых могут получить грант, - 21 позиция. В частности, физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты. Получатели поддержки будут однократно освобождены от налога на доходы по гранту и от взносов в негосударственные внебюджетные фонды по зарплатам сотрудников, а те, в свою очередь, - от выплаты подоходного налога с таких средств.

Как сообщали в правительстве, выплата грантов позволит поддержать около 3 млн работников. Общий объем финансовой помощи составит 38,5 млрд рублей.