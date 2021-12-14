Новый мост через Оку нижегородские власти планируют построить в 2024 году

ТАСС, 14 декабря. Новый автомобильный мост через Оку в Нижнем Новгороде власти планируют построить в 2024 году. На данный момент подписан контракт на разработку проектной документации, заключение экспертизы ожидается в конце первого полугодия 2022 года, об этом ТАСС во вторник сообщил замгубернатора региона Сергей Морозов.

"Проектная документация определит в ближайшее время точную цифру. Но работы по проектированию уже ведутся, выиграла фирма "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург". По проекту организации строительства - это примерно 30 месяцев, то есть реально его сдать в 2024 году, на что мы сильно рассчитываем, если будут соответствующие лимиты. Уже заключен контракт на разработку проектной документации", - сказал собеседник.

По его словам, средства на строительство планируется привлечь в том числе по программе инфраструктурных бюджетных кредитов. Положительное заключение экспертизы на работы власти рассчитывают получить в конце первого полугодия 2022 года.

Сейчас в Нижнем Новгороде через Оку проходят несколько автомобильных мостов - Канавинский, Метромост, Молитовский и Мызинский, а также железнодорожный Стригинский мост.

С 13 по 15 декабря в Совфеде проходят Дни Нижегородской области. Делегацию возглавляют губернатор Глеб Никитин и председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин. С участием представителей органов государственной власти региона состоятся расширенные заседания комитетов на тему науки, образования, бюджета, социальной и экономической политики.